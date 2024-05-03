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Сердючка в последний раз заработала на россиянах миллионы рублей

Бабичев рассказал, что за корпоратив в Дубае Сердючка заработала 15 млн рублей

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

За участие в новогоднем корпоративе для российских бизнесменов в Дубае украинский музыкант Андрей Данилко, работающий под псевдонимом Верка Сердючка, заработал 15 млн рублей. Об этом изданию NEWS.Ru рассказал продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев.

«На мой взгляд, один из самых больших гонораров за последнее время Верка Сердючка и ее команда получили в Дубае в новогоднюю ночь с 2021 на 2022 год. Мало того что это был новогодний концерт, так еще и аппетиты у Андрея Данилко и его команды не маленькие. И если обычно он зарабатывал за одно выступление от €100 тысяч до €200 тысяч, но в ту ночь он заработал более 15 млн рублей», — заявил Бабичев.

По словам критика, такие высокие гонорары связаны с тем, что Данилко обычно выступает на корпоративах вместе с очень большой и дорогостоящей командой поддержки.

До этого продюсер Сергей Лавров признался, что музыкант Андрей Данилко (он же — Верка Сердючка) переживал, когда его концерты начали отменять в России.

Ранее Аронова рассказала, что Бурунов боялся сниматься в «Бременских музыкантах».

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