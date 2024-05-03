Замглавы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий счел вопросом времени взятие Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР) Вооруженными Силами России. Об этом сообщает The Economist.

Он подчеркнул, что многое зависит от резервных поставок. Таким образом он ответил на вопрос о том, будет ли оставление Вооруженными силами Украины (ВСУ) населенного пункта столь же неизбежным, как это было с Авдеевкой и Артемовском.

Скибицкий добавил, что российская сторона действует как единый организм с четким планом под единым командованием. По его мнению, наступление ВС РФ на украинские позиции может начаться в конце мая.

До этого стало известно, что взятие Часова Яра даст российской армии огневой контроль над прилегающим районом Донбасса, так как город расположен на вершине высоких холмов.

Накануне советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что взятие донецкого города Часова Яра российскими войсками приведет к тому, что на Украине падет весь фронт.

Ранее на Украине сообщили об активном продвижении российских войск к Часову Яру.