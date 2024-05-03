Продвижение Вооруженных сил России может перерасти в прорыв, подобного которому не было уже год. Об этом заявил австрийский полковник Маркус Рейснер, слова которого приводит Zeit.

«В худшем случае есть угроза локального обрушения украинского фронта», — сказал военный.

Он также отметил, что помимо плачевного состояния оборонительных сооружений, нехватки боеприпасов и оружия, главной причиной кризиса Вооруженных сил Украины (ВСУ) стала нехватка личного состава и доминирование в небе авиации ВС РФ.

По мнению Рейснера, Украине в этих условиях нужно готовиться к дальнейшему отводу войск.

До этого бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что украинские подразделения убегают с поле боя на некоторых участках фронта.

2 мая экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинский фронт рушится, так как главком ВСУ Александр Сырский сдает деревню за деревней.

В этот же день украинский журналист Юрий Бутусов подчеркнул, что неудачи украинской армии в противостоянии с Россией стали следствием стратегических ошибок руководства страны, в том числе президента Владимира Зеленского.

Ранее президент Франции назвал три угрозы существованию Европы.