Российские военные зашли на территорию военной базы США в Нигере

Российские военные вошли на территорию американской военной базы в Нигере. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.

Такое развитие событий происходит на фоне требования властей Нигера о выводе американских войск из страны.

Военные власти африканской страны потребовали от США вывести из страны почти 1000 военнослужащих. До этого Нигер был ключевым союзником США в регионе по борьбе с местными радикальными формированиями.

«Ситуация не идеальна, но в краткосрочной перспективе управляема», — сказал источник агентства. Он добавил, что российские военные используют отдельный ангар на авиабазе, расположенной рядом с международным аэропортом в столице Нигера, Ниамее, и не контактируют с американскими войсками.

2 мая издание The Hill написало, что США уступают России в геополитической борьбе за Африку, такое развитие событий приводит к разрыву связей Вашингтона и стран континента, что ограничивает возможности для проведения операций в будущем.

25 апреля Пентагон подтвердил намерение вывести часть американского воинского контингента из Чада.

До этого издание Politico сообщило, что власти США понимают, что их стратегия в Африке перестала работать, так как страны континента стали больше ориентироваться на поддержку России.

Ранее крупнейшая экономика Африки столкнулась с серьезным кризисом.