Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые предупредили о риске загрязнения вод Балтики токсичным таллием

EST: уровень таллия может вырасти в Балтийском море из-за деятельности человека

close
100%
unsplash.com

Ученые из Океанографического института Вудс-Хоул в США и других научных учреждений предупредили о риске загрязнения Балтийского моря таллием — наиболее токсичным металлом для водных млекопитающих. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Science & Technology (EST).

В настоящее время количество таллия (TI) остается низким в морской воде Балтийского моря. Однако наблюдения показывают, что количество элемента может увеличиться из-за дальнейшей антропогенной деятельности или из-за естественного окисления вод Балтики.

Большая часть таллия в Балтийском море накапливается в отложениях благодаря большому содержанию сульфидных минералов.

«Антропогенная деятельность ежегодно высвобождает значительные количества токсичного таллия. Это исследование свидетельствует об увеличении количества таллия, доставленного антропогенными источниками в Балтийское море примерно с 1947 года», — говорится в публикации.

В ходе исследования ученые обнаружили, что морская вода Балтийского моря значительно более обогащена изотопом  Tl-205, чем предполагалось. Судя по длинному керну отложений, это насыщение началось примерно с 1940 по 1947 год.

Хотя точные источники увеличения таллия еще не известны, специалисты считают, что региональное производство цемента, которое увеличилось после окончания Второй мировой войны, может сыграть важную роль в этом процессе.

Исследователи полагают, что попытки искусственно насытить воды Балтийского моря кислородом могут привести к выбросу таллия, а также ртути, которая накапливается в рыбе до опасных для здоровья уровней.

Ранее ученые оценили содержание ртути в тунце.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами