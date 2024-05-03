Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Волки появились на Большой Севастопольской тропе

«ЧП Севастополь»: на Большой Севастопольской тропе наблюдается активность волков

close
100%
Shutterstock

В Крыму вышло сообщение о возможной активности волков в районе Большой Севастопольской тропы. Об этом пишет Telegram-канал «ЧП Севастополь».

Хищники были замеченына участке между Ласпи и Инжиром. Также сообщается, что волков видели на всем южном побережье.

За последние шесть лет наблюдается заметное сокращение популяции волков на территории Крыма. Об этом два года назад говорил Рустам Шафиев, старший государственный инспектор Республики Крым, руководитель отдела охотничьего надзора, РИА Новости Крым. Согласно данным мониторинга охотничьих ресурсов и окружающей среды, количество волков составляло 221 особь в 2021 году и 207 особей в 2022 году. По мнению Шафиева, эти цифры свидетельствуют о снижении численности волков.

Он отметил, что весь полуостров является местом обитания диких животных, включая лисиц и шакалов. Например, в четырех районах Крыма зарегистрировано от 20 до 48 волков, в трех районах – от 11 до 12 особей, а в пяти районах – от 2 до 10 особей.

Самыми частыми местами обитания хищников являются Ленинский район (48 особей) и Джанкойский район (34 особи).

Ранее на Украине уклонист прошел 70 километров по горам в поисках Румынии, встретив волка и рысь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами