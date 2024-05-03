Волки появились на Большой Севастопольской тропе

В Крыму вышло сообщение о возможной активности волков в районе Большой Севастопольской тропы. Об этом пишет Telegram-канал «ЧП Севастополь».

Хищники были замеченына участке между Ласпи и Инжиром. Также сообщается, что волков видели на всем южном побережье.

За последние шесть лет наблюдается заметное сокращение популяции волков на территории Крыма. Об этом два года назад говорил Рустам Шафиев, старший государственный инспектор Республики Крым, руководитель отдела охотничьего надзора, РИА Новости Крым. Согласно данным мониторинга охотничьих ресурсов и окружающей среды, количество волков составляло 221 особь в 2021 году и 207 особей в 2022 году. По мнению Шафиева, эти цифры свидетельствуют о снижении численности волков.

Он отметил, что весь полуостров является местом обитания диких животных, включая лисиц и шакалов. Например, в четырех районах Крыма зарегистрировано от 20 до 48 волков, в трех районах – от 11 до 12 особей, а в пяти районах – от 2 до 10 особей.

Самыми частыми местами обитания хищников являются Ленинский район (48 особей) и Джанкойский район (34 особи).

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