Неизвестные напали на протестующих в Грузии

В Тбилиси группа неопознанных лиц напала на протестующих против принятия закона об иностранных агентах. Об этом сообщает телеканал Pirveli.

Отмечается, что нападение произошло рядом с городским цирком, который раполагается вблизи Площади Героев, где 2 мая проходила акция. Телеканал подчеркивает, что на место подъехало пять машин, из которых вышло порядка 20 человек и начали избивать митингующих.

По словам свидетелей, нападавшие били участников акции по голове, а также пинали лежащих на земле. Телеканал утверждает, что пострадали не менее пяти человек.

До этого в Тбилиси сотрудники полиции начали задерживать протестующих против законопроекта об иноагентах. Митингующие перекрыли дорогу на площади Героев и проспект Руставели.

1 мая парламент Грузии принял во втором чтении закон об иноагентах. «За» проголосовали 83 депутата, против — 23 депутата. Постатейное обсуждение закона длилось два дня. Закон будет рассмотрен в третьем чтении через две недели.

Ранее Грузию предупредили, что закон об иноагентах станет «серьезным препятствием» на пути в ЕС.