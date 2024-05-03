Ученые назвали свойство, позволяющее чайкам процветать в городах

Британские ученые из Эксетерского университета выяснили, какие виды чаек с большей вероятностью будут процветать в городах. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Ecology and Evolution (FEE).

Как показал анализ, 13 из 50 видов чаек используют городские территории для размножения.

Когда специалисты сравнили данные о размножении с известными повадками птиц, команда выявила 10 из 19 (53%) видов чаек, гнездящихся на скалах, успешно приспосабливаются к жизни в населенных пунктах.

По словам исследователей, обитающие в скалах чайки обладают более крупным мозгом по сравнения с сородичами, предпочитающими другие ландшафты.

Среди гнездящихся в других местах чаек лишь три из 28 (11%) видов смогли обосноваться в городах.

Это предполагает, что такие виды, как серебристая чайка, клуша и обыкновенная моевка обладают поведенческой гибкостью, которая позволяет им гнездиться в более сложных местах.

Команда также выяснила, что в городах чаще всего селятся виды чаек, чьи популяции остаются стабильными или растут.

Ранее стало известно, что 78% всех птиц находятся под угрозой из-за человеческой деятельности.