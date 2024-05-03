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Магнитная буря над Землей значительно усилилась

Вспышки на Солнце значительно усилили магнитную бурю над Землей

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Depositphotos

Вспышки на Солнце высокого значительно усилили магнитную бурю, которая в данным момент бушует на Земле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центру мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики.

Ученые пояснили, что в данный момент на Земле бушует магнитная буря уровня G3, «сильная» по шкале мониторинга.

Такой уровень геомагнитной бури требует корректировать напряжение в энергетических системах, следить за ложными тревогами в предохранительных системах. Параллельно, в средних широтах можно будет наблюдать полярные сияния.

До этого стало известно, что первая майская магнитная буря на Земле ожидается 3-го числа.

Ученые прогнозируют, что в 2024 году Солнце достигнет нового пика активности, что может привести к увеличению числа магнитных бурь. Длительность солнечного цикла может составлять от девяти до 14 лет, и последний солнечный максимум был зафиксирован в 2013 году.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.

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