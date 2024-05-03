Минцифры предложило внести в КоАП штрафы за нарушения при оказании иностранцам услуг связи

Минцифры России предложило внести изменения в КоАП РФ, включив туда административную ответственность за нарушение требований к предоставлению услуг мобильной связи иностранцам и лицам без гражданства. Проект федерального закона опубликован на портале проектов нормативных актов.

Новые требования к иностранцам при покупке sim-карт были разработаны Минцифрами.

Предполагается введение ответственности как для операторов, так и для лиц, действующих от их имени. Штрафы для юридических лиц могут составить от 1 до 2 млн рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Цель законопроекта — обеспечить соблюдение правил предоставления услуг подвижной связи иностранными гражданами и лицами без гражданства в соответствии с отраслевым законодательством.

Ранее Минцифры разработало новые требования к иностранцам при покупке sim-карт — теперь заключение договора на услуги связи станет возможным только после регистрации биометрических данных в Единой биометрической системе. Также предлагается ограничить количество номеров, зарегистрированных на одного иностранца, до 10. Лица, попадающие под новые правила, смогут приобрести sim-карту только в официальных точках продаж или салонах связи, исключая интернет-продажи.

При принятии закона все иностранцы, заключившие договоры на оказание услуг связи с операторами, будут уведомлены о новых правилах до 1 февраля 2025 года. Они должны перерегистрировать свои документы до 1 марта 2025 года, иначе им будут отключены услуги связи.

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