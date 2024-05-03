Суд в Москве арестовал активы JPMorgan и акции Commerzbank

Арбитражный суд Москвы арестовал акции Commerzbank и активы JPMorgan по иску Транскапиталбанка (ТКБ). Это следует из картотеки суда.

Были приняты обеспечительные меры в виде ареста 100% акций АО «Коммерцбанк (Евразия)», на денежные средства на всех банковских счетах, – за исключением счета типа С, счета типа И, – открытых на имя Commerzbank AG, J. P. Morgan SE и их российских «дочек».

Также сообщается, что суд отказал Транскапиталбанку в аресте движимого имущества ответчиков в связи с отсутствием доказательств, что непринятие данной меры сделает невозможным исполнение решения суда, а также принесет банку значительный материальный ущерб.

24 апреля Арбитражный суд Санкт-Петербурга частично удовлетворил иск российского банка ВТБ к американскому гиганту JP Morgan Chase, наложив арест на $439,5 млн и активы кредитной организации в России.

В середине апреля ВТБ подал иск к восьми иностранным компаниям JP Morgan Chase и его российской «дочке» о взыскании замороженных средств. Параллельно был направлен запрос о принятии обеспечительных мер в виде ареста активов ответчика.

В свою очередь, JP Morgan обратился в суд Нью-Йорка с требованием к ВТБ прекратить попытки вернуть $439,5 млн, замороженные на фоне западных рестрикций в отношении России.

Ранее суд смягчил для «Макфы» арест активов.