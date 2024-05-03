Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд в Москве арестовал активы JPMorgan и акции Commerzbank

Суд арестовал акции российской «дочки» Commerzbank и активы JPMorgan по иску ТКБ

close
100%
Shutterstock

Арбитражный суд Москвы арестовал акции Commerzbank и активы JPMorgan по иску Транскапиталбанка (ТКБ). Это следует из картотеки суда.

Были приняты обеспечительные меры в виде ареста 100% акций АО «Коммерцбанк (Евразия)», на денежные средства на всех банковских счетах, – за исключением счета типа С, счета типа И, – открытых на имя Commerzbank AG, J. P. Morgan SE и их российских «дочек».

Также сообщается, что суд отказал Транскапиталбанку в аресте движимого имущества ответчиков в связи с отсутствием доказательств, что непринятие данной меры сделает невозможным исполнение решения суда, а также принесет банку значительный материальный ущерб.

24 апреля Арбитражный суд Санкт-Петербурга частично удовлетворил иск российского банка ВТБ к американскому гиганту JP Morgan Chase, наложив арест на $439,5 млн и активы кредитной организации в России.

В середине апреля ВТБ подал иск к восьми иностранным компаниям JP Morgan Chase и его российской «дочке» о взыскании замороженных средств. Параллельно был направлен запрос о принятии обеспечительных мер в виде ареста активов ответчика.

В свою очередь, JP Morgan обратился в суд Нью-Йорка с требованием к ВТБ прекратить попытки вернуть $439,5 млн, замороженные на фоне западных рестрикций в отношении России.

Ранее суд смягчил для «Макфы» арест активов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами