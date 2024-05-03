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Ученые нашли оптимальный способ выращивать овощи на Марсе

PLOS One: посадка помидоров рядом с горошком дала урожая в марсианском грунте

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Depositphotos

Нидерландские ученые из Вагенингенского университета доказали, что комбинированная посадка некоторых сельскохозяйственных культур позволит получить урожаи овощей на Марсе. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

Специалисты по растениеводству наполнили горшки либо имитацией марсианского реголита, либо стандартной почвой, а затем поместили их в большую теплицу. Затем они посадили три типа культур: помидоры, морковь и зеленый горошек.

Некоторые из растений высадили отдельно, а другие были посажены вместе, чтобы посмотреть, как они будут сосуществовать в одном образце почвы.

Оказалось, что помидоры в одних горшках с горошком росли лучше, чем порознь. Плоды томатов увеличились в размерах и содержали больше калия. Эффект был обусловлен способностью горошка вытягивать азот из воздуха и превращать его в аммиак, который затем выделялся в почву и служил удобрением для помидоров.

Команда выяснила, что добавление песка в почву повышает урожайность для некоторых культур.

Также оказалось, что зеленый горошек и морковь лучше плодоносят, когда растут отдельно друг от друга.

Ранее ученые впервые прорастили нут в грунте из лунной пыли.

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