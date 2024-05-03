Украинские подразделения убегают с поле боя на некоторых участках фронта. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom рассказал бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.

«Подразделения Вооруженные силы Украины (ВСУ) просто бросают оружие и убегают на некоторых направлениях на передовой, другие просто сдаются в плен», — заявил военный.

По его словам, украинские военные попросту не знают, как сражаться. Кроме того, у них даже нет необходимого снаряжения.

Риттер резюмировал, что ВСУ состоят сейчас из плохо обученных и немотивированных солдат.

2 мая экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинский фронт рушится, так как главком ВСУ Александр Сырский сдает деревню за деревней.

В этот же день украинский журналист Юрий Бутусов подчеркнул, что неудачи украинской армии в противостоянии с Россией стали следствием стратегических ошибок руководства страны, в том числе президента Владимира Зеленского.

Ранее военный ВСУ заявил, что Украине нет дела до солдат с инвалидностью.