Корабли США сбили три хуситских беспилотника

Вооруженные силы Соединенных Штатов уничтожили три беспилотника, принадлежащих хуситам, над контролируемой движением территорией Йемена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центральное командование ВС США.

»[Силы США — «Газета.Ru»] уничтожили три БПЛА в районе Йемена, который контролируют поддерживаемые Ираном хуситы», — сообщает CENTCOM.

Хуситские беспилотники, как утверждает командование, были уничтожены в 14 часов по местному времени (совпадает с московским) в районе йеменской столицы, города Сана.

До этого вооруженные силы Соединенных Штатов и Великобритании нанесли удары по территории международного аэропорта города Ходейда, который находится под контролем движения йеменских хуситов «Ансар Аллах».

30 апреля сообщалось, что американские военные сбили БПЛА хуситов в Красном море. Отмечается, что аппарат летел к американским кораблям USS Philippine Sea и USS Laboon.

Ранее хуситы заявили о расширении операций против кораблей стран Запада.