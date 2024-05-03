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Корабли США сбили три хуситских беспилотника

Пентагон сообщил об уничтожении трех БПЛА хуситов над Йеменом

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Petty Officer 2nd Class Christine Montgomery/U.S. Navy via AP

Вооруженные силы Соединенных Штатов уничтожили три беспилотника, принадлежащих хуситам, над контролируемой движением территорией Йемена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центральное командование ВС США.

»[Силы США — «Газета.Ru»] уничтожили три БПЛА в районе Йемена, который контролируют поддерживаемые Ираном хуситы», — сообщает CENTCOM.

Хуситские беспилотники, как утверждает командование, были уничтожены в 14 часов по местному времени (совпадает с московским) в районе йеменской столицы, города Сана.

До этого вооруженные силы Соединенных Штатов и Великобритании нанесли удары по территории международного аэропорта города Ходейда, который находится под контролем движения йеменских хуситов «Ансар Аллах».

30 апреля сообщалось, что американские военные сбили БПЛА хуситов в Красном море. Отмечается, что аппарат летел к американским кораблям USS Philippine Sea и USS Laboon.

Ранее хуситы заявили о расширении операций против кораблей стран Запада.

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Удары США по хуситам
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