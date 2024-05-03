Крупный пожар в Москве мог произойти из-за поджога конкурентов

Производственное здание, которое горело на улице Буракова в Москве, могли поджечь конкуренты строительной фирмы. Об этом сообщает сообщает Life со ссылкой на Shot.

Издание приводит слова заместителя генерального директора компании LBM Development и «Срочнодом» Владислава Эфрусси, заявившего, что 2 апреля сгорел их цех по производству термобетона Termotec, который организация хотела представить на выставке «Мосбилд 2024».

По словам Эфрусси, здание могли поджечь представители конкурирующей компании, чтобы не дать вывести на рынок новинку.

Отмечается, что представители LBM Development в ближайшее время направятся к сгоревшему зданию и постараются по камерам отследить момент возникновения пожара.

До этого пресс-служба МЧС сообщала, что пожар локализовали на 2 500 квадратных метрах. Его тушили на протяжении четырех часов с использованием авиации. Информация о пострадавших не сообщалась.

Ранее в Забайкальском крае произошел крупный пожар.