Cнявший два последних фильма о Годзилле Вингард задумал новый проект

Американский кинорежиссер Адам Вингард, снявший два последних популярных фильма о Годзилле, задумал новый полнометражный проект. Об этом пишет The Hollywood reporter.

Снимет его компания A24. Режиссер работает над боевиком с его постоянным соавтором Саймоном Барреттом. Они напишут сценарий к проекту, а Вингард будет его режиссировать. Говорят, что масштаб новой киноленты больше соответствует его ранним работам, которые были оригинальными творениями. Подробности «Натиска» держатся в строгом секретк, но источники описывают его как гонзо-триллер ужасов, съемки которого состоятся этой осенью.

Согласно источникам, у режиссера нет контракта на новый «Годзилла x Конг», но ожидается, что он вернется, хотя «Натиск» будет снят и выйдет первым.

Аарон Райдер и Эндрю Светт будут продюсировать «Натиск» под брендом своей Ryder Picture Company вместе с A24 и Александром Блэком из Lyrical Media. Вингард и менеджер Джереми Платт также будут также продюсировать фильм через свою новую компанию Breakaway Civilization вместе с Барреттом.

Последний фильм «Годзилла и Конг: Новая империя» собрал более 522 миллионов долларов по всему миру и находится на пути к тому, чтобы стать лучшим фильмом MonsterVerse как в США, так и во всем мире.

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