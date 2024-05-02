Boeing 737 MAX-9 на производственном предприятии в Рентоне, штат Вашингтон, США, 13 февраля 2017 года

«Отличался крепким здоровьем»: умер еще один осведомитель о дефектах Boeing Seattle Times: в США умер второй инженер, рассказавший о нарушениях в Boeing

Еще один осведомитель о дефектах в самолетах Boeing внезапно заболел и умер в США. Речь идет о 45-летнем Джошуа Дине, пишет Seattle Time. Ранее он рассказал об игнорировании компанией недостатков у самолетов модели 737 Max. В марте нашли мертвым бывшего инженера Boeing по контролю за качеством Джона Барнетта: он также говорил о нарушениях при сборке самолетов компании. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Неожиданная смерть

В США неожиданно скончался Джошуа Дин — еще один информатор, который рассказал о нарушениях при производстве самолетов американской авиастроительной компании Boeing, сообщило издание Seattle Time.

45-летний Дин ушел из жизни в результате «неожиданной быстро развившейся инфекции», сообщили его родственники газете. По данным издания, мужчина в течение двух недель до смерти находился в критическом состоянии из-за стафилококковой пневмонии.

Его госпитализировали в апреле из-за проблем с дыханием. Причиной смерти стал отказ органов, сказано в материале. В издании отмечают, что Дин, проживавший в штате Канзас, отличался крепким здоровьем.

Представитель Spirit AeroSystems (американский производитель авиационных конструкций — «Газета.Ru») выразил соболезнования семье своего бывшего сотрудника Дина, отметив, что его кончина стала «ошеломляющей новостью» для компании.

Кто такой Джошуа Дин

Дин — бывший аудитор качества у поставщика Boeing — компании Spirit AeroSystems. Он стал одним из первых осведомителей о дефектах в самолетах Boeing. В том числе мужчина рассказал о возможном игнорировании производственных недостатков у самолетов модели 737 Max.

Дин давал показания по иску к акционерам Spirit, а также обращался с жалобой в Федеральное управление гражданской авиации США, где указывал на «серьезные и грубые нарушения со стороны высшего руководства по качеству производственной линии Boeing 737 MAX» в Spirit AeroSystems.

Его уволили в апреле 2023 года. В связи с этим он обратился в минтруд США, настаивая, что руководство компании так решило отомстить за то, что он высказывал опасения по поводу авиационной безопасности.

Суицид Джона Барнетта

12 марта стало известно, что бывшего инженера Boeing по контролю за качеством Джона Барнетта нашли мертвым в его автомобиле спустя несколько дней после дачи показаний в рамках судебного процесса против этой компании в США.

По версии следствия, мужчина, предположительно, совершил суицид. Расследование инцидента все еще продолжается.

Как отмечает издание, 62-летний мужчина проработал в компании 32 года и ушел в отставку в 2017 году. Барнетт неоднократно сообщал о проблемах со сборкой самолетов. В частности, он утверждал, что сотрудники во избежание задержек в производстве самолетов Boeing 787 Dreamliner устанавливали на них бракованные детали.

Еще один осведомитель

Основные проблемы у компании Boeing начались после двух катастроф подряд лайнеров модели 737 MAX. В 2020 году конгресс США опубликовал итоговый доклад об этих инцидентах, в которых погибли 346 человек. В докладе говорилось о «жуткой кульминации инженерных просчетов, неэффективного управления и недостаточного надзора со стороны федеральных органов.

В апреле 2024 года бывший инженер Boeing Сэм Салехпур рассказал, что из-за проблем с безопасностью самолетов этого производителя существует риск авиакатастроф с сотнями жертв.

Проработавший в авиастроительной компании более 10 лет Салехпур выступил на слушании по делу Boeing в конгрессе США. Он заявил, что заметил проблему с щелями между ключевыми частями обшивки самолетов 787 Dreamliner. Дефект, по его словам, относится к более тысячи эксплуатируемых самолетов.

«Они выпускают неисправные самолеты. Я видел, как люди прыгали на частях фюзеляжа при сборке, чтобы выровнять их», — говорил он на слушаниях.

Инженер подчеркивал, что подвергался угрозам физической расправы со стороны руководства после того, как в апреле 2023 года попытался поднять вопрос о безопасности самолетов.

Проблемы с самолетами Boeing

Авиастроительная компания привлекла повышенное внимание в январе 2024 года после громкого инцидента с самолетом модели 737 MAX авиакомпании Alaska Airlines, у которого из-за незатянутых болтов в воздухе оторвалась дверь. В суд на компанию подали пассажиры. Также ситуация привлекла внимание Федерального агентства гражданской авиации США. В результате экспертизы на нескольких воздушных судах компании нашли незатянутые болты — производитель провалил 33 из 89 проверок регулятора.

В том числе проверяли компанию Spirit AeroSystems, которая выпускает фюзеляжи для модели 737 MAX. Производитель провалил 7 из 13 проверок. Например, выяснилось, что механики производителя проверяли герметичность двери с помощью гостиничной ключ-карты, а в качестве смазки при работе с уплотнением использовалось жидкое мыло.

После инцидента с дверью последовала серия ситуаций с поломками 737 MAX. Например, в конце января самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Air Canada совершил экстренную посадку в аэропорту американского города Тусон (штат Аризона) из-за неисправности двигателя. По данным Air Canada, на борту лайнера находились три члена экипажа, пассажиры не присутствовали.