В США число жертв коронавируса достигло рекордных 1736 в сутки

<img src="//img.gazeta.ru/files3/933/13039933/2020-03-13T205507Z_284147230_RC28JF9E55QX_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-NEW-YORK-pic905-895x505-31972.jpg">

Количество умерших в Соединенных Штатах из-за коронавируса достигло самого высокого показателя в сутки — 1 736 человек. Это следует из данных, опубликованных на сайте Университета Джонса Хопкинса.

По последним данным, в США зафиксированы более 396,2 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 12 722 человека, поправились 21 763.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Жертвами коронавируса в США стали свыше 10 тыс. человек