В США число жертв коронавируса достигло рекордных 1736 в сутки
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Количество умерших в Соединенных Штатах из-за коронавируса достигло самого высокого показателя в сутки — 1 736 человек. Это следует из данных, опубликованных на сайте Университета Джонса Хопкинса.
По последним данным, в США зафиксированы более 396,2 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 12 722 человека, поправились 21 763.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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