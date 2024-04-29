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Центробанк создаст новый механизм для борьбы с финансовыми мошенниками в России

Центробанк разрабатывает концепцию кредитного антифрода для борьбы с мошенниками

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Центральный банк России разрабатывает новую систему, которая будет помогать бороться с финансовыми мошенничествами. Об этом пишет «Российская газета».

Эксперты регулятора разрабатывают «кредитный антифрод» — специальный механизм, который предназначен для защиты граждан от подозрительных действий во время оформления кредитов. Специалисты считают, что этот механизм поможет финансовому рынку страны и повысит его безопасность.

В пресс-службе Банка России пояснили, что введение «периода охлаждения» станет ключевой особенностью механизма. То есть кредит или займ будут одобрены, однако выплату денег заемщику будут откладывать, что предотвратит моментальную передачу денег тем, кто поверил мошенникам и спешит передать им деньги.

До этого председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин заявил, что в преддверии 9 Мая мошенники могут создавать посты со сбором средств для ветеранов. Во время майских праздников злоумышленники могут рассылать сообщения с предложением приобрести путевку по «выгодной цене», а также создавать фейковые сайты по продаже билетов.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве в дачный сезон.

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