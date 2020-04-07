Израиль обязал граждан носить маски на улицах

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Минздрав Израиля ввел обязательное ношение масок за пределами дома, пишет Israelinfo.

С 12 апреля люди за пределами мест проживания должны носить маски, прикрывающие нос и рот. Допускается как медицинская, так и самодельная маска, сделанная по рекомендациям Минздрава.

Распоряжение не распространяется на детей до шести лет, людей с психическими ограничениями и находящихся вместе лиц, проживающих в одном месте.

В Израиле коронавирусом заразились девять тыс., скончались 60 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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