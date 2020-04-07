Примерно 1700 москвичей лечатся от коронавируса дома

Около 1700 москвичей, у которых коронавирус протекает в легкой форме, лечатся дома, пишет ТАСС со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.

«Сейчас уже 1700 человек с коронавирусом лечатся дома, в привычной комфортной обстановке», — сказал Ракова.

Она отметила, что врачи консультируют таких пациентов по аудио- и видеосвязи.

В России коронавирусом заразились 7497, скончались 58 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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