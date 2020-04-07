В Приморье отложили введение СМС-пропусков для выхода на улицу

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В Приморье отложили введение СМС-пропусков для выхода граждан из дома. Об этом сообщается на сайте правительства Приморского края.

По словам регионального министра цифрового развития и связи Сергея Максимчука, на данный момент система проходит тестирование, проводятся технические наладки и обрабатываются процедуры для сбора данных.

«Граждан, которые не смогут показать СМС-пропуск сотрудникам правоохранительных органов, не будут наказывать. Не планируется применять к ним никаких штрафных санкций», — сказал он.

Зампред уточнил, что сейчас для перемещения на работу и обратно достаточно иметь при себе паспорт и справку с места работы.

Максимчук отметил, что система будет запущена в полном объеме только при решении оперативного штаба в случае необходимости. На данный момент такой необходимости нет.

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