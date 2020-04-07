Число инфицированных коронавирусом в Забайкалье увеличилось

<img src="//img.gazeta.ru/files3/557/13037557/2020-04-03T155238Z_921050504_RC23XF9G29CK_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-SOCCER-BELARUS-pic905-895x505-72223.jpg">

В Забайкальском крае зафиксировано еще два случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных выросло до трех, рассказали в правительстве региона.

Новые положительные результаты на тесты были получены утром 7 апреля. Одной из заболевших является женщина, приехавшая из Москвы, а вторая пациентка из Нерчинска. Она прилетела из Армении в Москву, оттуда на самолете добралась в Улан-Удэ, затем уже 27 марта на поезде в Нерчинск.

«Состояние обеих оценивается как удовлетворительное», — уточнили краевом управлении Роспотребнадзора.

В настоящее время вирусом заразились в мире более 1,3 млн человек, при этом вылечились свыше 286 тыс. человек, а погибли — 74 767.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лекарство от коронавируса появится в России на следующей неделе

— Ни один человек не умер от коронавируса за сутки в Китае

— В США начали тестировать вакцину от коронавируса