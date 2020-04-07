Число инфицированных коронавирусом в Забайкалье увеличилось
В Забайкальском крае зафиксировано еще два случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных выросло до трех, рассказали в правительстве региона.
Новые положительные результаты на тесты были получены утром 7 апреля. Одной из заболевших является женщина, приехавшая из Москвы, а вторая пациентка из Нерчинска. Она прилетела из Армении в Москву, оттуда на самолете добралась в Улан-Удэ, затем уже 27 марта на поезде в Нерчинск.
«Состояние обеих оценивается как удовлетворительное», — уточнили краевом управлении Роспотребнадзора.
В настоящее время вирусом заразились в мире более 1,3 млн человек, при этом вылечились свыше 286 тыс. человек, а погибли — 74 767.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Лекарство от коронавируса появится в России на следующей неделе
— Ни один человек не умер от коронавируса за сутки в Китае