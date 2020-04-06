Вирусолог рассказал о проверках на иммунитет к COVID-2019 в России
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что первыми проверку на иммунитет к COVID-2019 пройдут россияне, находящиеся в группе риска. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он объяснил, что проверка на иммунитет подразумевает определение антител к вирусу. По его словам, она необходима, чтобы понять, есть ли иммунная прослойка у тех, кто не заразился новой инфекцией.
Кроме того, испытания пройдут выздоровевшие после COVID-2019. Данные этих исследований нужны для разработки лекарств.
На данный момент в России зарегистрировано всего 6 343 случаев заражения коронавирусом, 47 человек умерли, 406 вылечились.
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