Генпрокуратура выявила в пяти регионах фейки о COVID-19 в сети

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Генеральная прокуратура РФ обнаружила недостоверные сообщения о коронавирусной инфекции в пяти российских регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Как отмечается, фейковые материалы, размещенные в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook и Instagram, публиковались пользователями в Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Чувашской Республике, Пермском крае и Курской области.

Согласно сведения генпрокуратуры, данные сообщения представляли угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности.

«Генеральная прокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации», — говорится в сообщении ведомства.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 6 343 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,2 млн.

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