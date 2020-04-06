Генпрокуратура выявила в пяти регионах фейки о COVID-19 в сети
Генеральная прокуратура РФ обнаружила недостоверные сообщения о коронавирусной инфекции в пяти российских регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.
Как отмечается, фейковые материалы, размещенные в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook и Instagram, публиковались пользователями в Санкт-Петербурге, Республике Татарстан, Чувашской Республике, Пермском крае и Курской области.
Согласно сведения генпрокуратуры, данные сообщения представляли угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности.
«Генеральная прокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации», — говорится в сообщении ведомства.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 6 343 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,2 млн.
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