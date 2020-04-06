В Китае от коронавируса за сутки умер один человек
В Китае за прошедшие сутки от коронавируса умер один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
По его данным, за все время распространения вируса на материковой части Китая выздоровели 94,3% зараженных. За последние сутки вылечились 114 человек.
Всего число заразившихся с декабря 2019 года составило более 81,7 тысяч, умерли больше 3,3 тысяч человек. В государстве остаются еще 1299 заболевших.
Местные случаи заражения практически отсутствуют. Зараженные прибывают из-за рубежа. Так, число прибывающих из-за границы заразившихся увеличилось на 38, до 951 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией
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