В Китае от коронавируса за сутки умер один человек

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В Китае за прошедшие сутки от коронавируса умер один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По его данным, за все время распространения вируса на материковой части Китая выздоровели 94,3% зараженных. За последние сутки вылечились 114 человек.

Всего число заразившихся с декабря 2019 года составило более 81,7 тысяч, умерли больше 3,3 тысяч человек. В государстве остаются еще 1299 заболевших.

Местные случаи заражения практически отсутствуют. Зараженные прибывают из-за рубежа. Так, число прибывающих из-за границы заразившихся увеличилось на 38, до 951 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией

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