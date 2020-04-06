На юго-востоке Москвы нашли тело мужчины с огнестрельным ранением

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На юго-востоке Москвы обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Инцидент произошел в 3-м квартале Капотни. Из иномарки выбросили мужчину с огнестрельным ранением», — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что мужчина скончался от полученных ран на месте. Автомобиль с места преступления скрылся.

На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего. На месте работают правоохранители.

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