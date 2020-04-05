Минздрав: сотрудники магазинов и аптек должны носить средства защиты
Работникам, контактирующим с большим количеством людей при исполнении служебных обязанностей, настоятельно рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, сообщается на сайте Министерства здравоохранения России.
В частности, носить маски и перчатки следует сотрудникам магазинов, аптек, правоохранительных органов, многофункциональных центров (МФЦ), общественного транспорта и прочих государственных организаций, отмечает Минздрав.
Работодателям рекомендуется обеспечить сотрудников необходимыми средствами защиты для противодействия распространению коронавируса нового типа.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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