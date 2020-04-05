Воробьев: ситуация в Подмосковье не требует введения пропускного режима

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Ситуация в Московской области на данный момент не требует введения пропускного режима, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на своей странице в Instagram.

Воробьев выразил надежду, что введение пропусков не потребуется.

«Даже если такой режим будет введен, все, кто лечит, кормит, обеспечивает жизнь в Подмосковье, будет обеспечен пропусками в первую очередь», – написал глава региона.

Ранее в Подмосковье был введен режим всеобщей самоизоляции в связи с распространением коронавируса нового типа.

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