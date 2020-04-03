Улицы Москвы моют три раза в день с дезраствором

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Специализированная техника дезинфицирует и промывает московские улицы, проезды и общественные пространства не менее трех раз в день, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявления руководителя «Автомобильных дорог» Александра Орешкина.

«Промывка постоянная, три раза в день — и дезраствором, и шампунем, и просто водой», — заявил Орешкин.

По его словам, к дезинфекции улиц привлекли более 5 тысяч единиц дорожной техники, а общественные помещения, где еще работают москвичи, обрабатываются спецсредствами в круглосуточном режиме.

«Потому что чистота — это залог победы над сегодняшним коронавирусом», — заявил руководитель ведомства.

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