Власти США одобрили использование тестов на антитела к коронавирусу

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило использование новой тест-системы для выявления антител к коронавирусу нового типа в крови излечившихся пациентов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга, сообщает ТАСС.

Первый в Соединенных Штатах тест на антитела позволит определить механизм иммунного ответа на заражения коронавирусом, отметил глава государства.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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