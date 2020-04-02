Вузам рекомендовано возобновить дистанционное обучение

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Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что вузам рекомендовано возобновить онлайн-обучение. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Фалькова, образовательным учреждениям стоит продолжить работу в дистанционном режиме с 6 апреля.

Глава ведомства также напомнил, что студентам и преподавателям следует соблюдать режим самоизоляции и минимизировать социальные контакты на фоне распространения коронавируса.

На данный момент в стране зарегистрировано 3548 случаев заражения COVID-19, 30 человек умерли, 235 вылечились.

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