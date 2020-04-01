Дикие козы атаковали пригород Уэльса после введения карантина

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Маленький город Лландидно в Северном Уэльсе заполонили дикие козы, из-за карантинных мер объявленных в стране они беспрепятственно гуляют по площадям и паркам, вытаптывая лужайки, сообщает CNN.

«В этом году они свободно бродят по городу и становятся все более и более уверенными без людей», — рассказывают местные жители.

Местная полиция не успевает следить за передвижением животных, пока те в это время вытаптывают лужайки и проникают на участки людей. Известно, что козы этого вида пришли в город с морского побережья, они пасутся там уже долгие годы. Родиной их обитания ученые считают северную Индию и Кашмир.

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