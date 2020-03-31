Минюст подготовил проект по переводу регистрации смерти и рождения в дистанционную форму

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Минюст России подготовил проект о дистанционной регистрации смертей и рождений в связи с мерами по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщается на сайте министерства.

Как указано, сервисы позволят организовать предоставление услуг, связанных с жизненными ситуациями, без личного посещения заявителями.

В настоящее время процедура государственной регистрации акта гражданского состояния производится при личном присутствии заявителя.