Глава Ставрополья заявил о готовности помочь другим регионам в борьбе с COVID-19

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Ставропольский край готов помочь другим регионам России в борьбе с коронавирусом нового типа, написал губернатор Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

Заявление было сделано по итогам совещания с президентом России Владимиром Путиным. Глава Ставрополья отметил, что край готов выполнять установку главы государства по взаимодействию между регионами.

«Готовы оказать помощь другим территориям, в том числе, в части приема пациентов и направления медицинских бригад. И с благодарностью примем помощь от других регионов», – отметил Владимиров.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

На данный момент в России зафиксировано 1837 случаев заражения коронавирусом нового типа. При этом 66 человек уже вылечились.

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