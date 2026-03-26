Двухлетний ребенок выпил средство для мытья кистей и оказался в больнице

В Уссурийске ребенок оказался в больнице, выпив средство для мытья кистей

В Уссурийске двухлетняя девочка выпила жидкость для мытья кистей и оказалась в больнице. Об этом сообщает КГБУЗ «Уссурийская ЦГБ».

Инцидент произошел 26 марта. Малолетняя выпила средство, которое предназначено для чистки кистей для макияжа. После этого ее доставили в отделение интенсивной терапии.

Врачи стабилизировали состояние девочки, провели полное обследование и начали дезинтоксикационное лечение. Впереди ее ждет длительный период восстановления.

До этого в Приморье мальчик перепутал средство для труб с колой и провел в больнице 11 дней. Медики оценили его состояние как тяжелое. У пациента обнаружили химический ожог слизистой ротоглотки и пищевода, а также интоксикацию.

Ранее в Татарстане школьник подмешал реактивы в напитки одноклассникам.