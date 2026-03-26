Эксперт рассказал о возможных последствиях блокады Ормузского пролива

Дюков: мировая экономика через 2-3 месяца может столкнуться с дефицитом нефти
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Завершения конфликта на Ближнем Востоке в ближайшее время, не вернет ситуацию к исходной, а дальнейшая блокада Ормузского пролива приведет к серьезному дефициту нефти. Об этом заявил глава «Газпром нефти» Александр Дюков, передает ТАСС.

«Рынок теперь будет учитывать геополитические риски поставок энергоресурсов из стран Персидского залива», — отметил он.

По его словам, в случае разрешения конфликта на Ближнем Востоке, потребуется несколько месяцев «для восстановление добычи нефти, логистических цепочек, на ремонт НПЗ и экспортной инфраструктуры» и восполнение запасов, расходующихся сейчас на покрытие дефицита. Если же конфликт и блокада Ормузского пролива продолжатся, то уже через 2-3 месяца мировой рынок почувствует серьезный дефицит нефти, что приведет к значительным последствиям для мировой экономики.

Насколько серьезными последствия будут спрогнозировать сложно, отметил Дюков. Он обратил внимание, что рынок на сегодняшний день более подготовлен к такого рода событиям. Цены не будут расти резко, но рост будет значительный, отметил эксперт.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран предпринял шаги, включающие ракетные и беспилотные удары по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке, расположенным в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Также иранской стороной был заблокирован Ормузский пролив, через который проходит около 30% мировых морских поставок нефти. Эти события привели к резкому росту цен на нефть, достигших четырехлетнего пика.

Тегеран потребовал от Вашингтона признания власти Ирана над Ормузским проливом.

 
