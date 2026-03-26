Набиуллина назвала один из главных барьеров для российской экономики

Набиуллина: низкая производительность труда мешает росту российской экономики
Низкая производительность труда — это один из главных барьеров для устойчивого роста экономики России. Об этом заявила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время выступления в Государственной думе. Ее слова приводит ТАСС.

Она указала, что именно этот фактор, а не высокая ключевая ставка, является одним из ключевых тормозов российской экономики. По словам председателя ЦБ России, по этому уровню РФ заметно отстает от стран-лидеров.

«Эффективность — ключевое направление роста экономики», — отметила Набиуллина.

Глава ЦБ добавила, что ускорить темпы роста экономики страны за счет притока новых работников будет сложно. Она подчеркнула, что почти все свободные ресурсы сейчас уже задействованы, а уровень безработицы держится на рекордно низком уровне.

«Это означает то, что экономика может расти только по мере роста производительности труда», — резюмировала она.

Также Набиуллина заявила, что нельзя развивать экономику России за счет карманов россиян или с помощью раздачи дешевых денег.

Ранее Набиуллина назвала число россиян, имеющих сбережения.

 
