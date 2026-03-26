В Госдуме призвали увеличить число психологов в школах после нападения в Челябинске

В школах необходимо усиливать охрану и увеличивать число психологов, которые бы фиксировали у трудных подростков агрессию на ранней стадии. Об этом «Газете.Ru» заявила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова, комментируя нападение ученика на школу в Челябинске.

«Очередное ЧП в школе. Слава Богу, без тяжелых последствий. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления, родителям — сил держаться. Такие случаи повторяются не просто так. Подростковая агрессия — это всегда итог долгого процесса: буллинга, одиночества, проблем в семье или деструктива из интернета. Школьная охрана бессильна — ребенок спокойно пронес целый арсенал. Значит, нужна комплексная защита. Обязательно нужно усиливать охрану в школах. Также важно увеличивать число школьных психологов, которые умеют работать с трудными подростками и ловить сигналы на ранней стадии. В школе обязательно должен быть человек, который занимается состоянием детей, конфликтами, тревогами», — сказала она.

Депутат отметила, что родители зачастую не замечают проблем у ребенка, поэтому необходимо комплексно менять безопасность в школах.

«Есть ли вина родителей? Надо разбираться. Многие просто не замечают, что их ребенок тонет в агрессии или, наоборот, становится жертвой. Поэтому нужен капитальный передел школьной безопасности: реальная психологическая помощь, диалог семьи и школы, меньше бумажной волокиты для учителей и больше внимания к детям», — добавила она.

26 марта в Челябинске девятиклассник принес в школу арбалет и сигнальный пистолет и выстрелил в одноклассницу, попав ей в лицо. Пострадали также три учителя, в которых подросток распылил перцовый баллончик. После нападения он попытался скрыться и выпал с четвертого этажа, получив травмы. СМИ приводят разные причины того, почему девятиклассник напал на одноклассницу. РЕН ТВ со ссылкой на ученицу школы сообщил, что спровоцировать подростка могла травля.

