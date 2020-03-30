В Москве задержали лжесотрудника «отдела по борьбе с коронавирусом»
Полиция Москвы задержала водителя автомобиля, который разместил на нем надпись «член отдела по борьбе с коронавирусом», ему грозит административное наказание по семи пунктам КоАП, сообщает телеканал «Россия 24» со ссылкой на заявление пресс-службы МВД.
«Владелец автомобиля предъявил водительское удостоверение, которое числится как утраченное», — рассказали в пресс-службе.
Транспорт с нетипичной надписью привлек внимание правоохранителей из-за нарушения правил тонировки стекол. Позже сотрудникам стало известно, что за владельцем числится множество непогашенных штрафов за нарушение ПДД. В настоящее время удостоверение изъяли, а нарушителю грозят крупные денежные взыскания. Причина, по которой водитель разместил на машине ложную информацию, не сообщается.
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