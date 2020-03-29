Над Ленобластью пролетели со святынями и помолились об избавлении от коронавируса
Епископ Выборгский и Приозерский Игнатий пролетел на вертолете над Ленинградской областью со святынями Коневской обители и помолился об избавлении от пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу епархии.
Отмечается, что крестный ход по воздуху был совершен с Коневской иконой и мощами преподобного Арсения. Священник прочитал молитвы и попросил избавить людей от болезней и чтобы не было коронавируса.
«Игнатий молился Господу, Пресвятой Богородице и преподобному Арсению», — уточнили в пресс-службе.
29 марта мэр столицы Сергей Собянин утвердил пять новых мер по предотвращению масштабного и быстрого распространения коронавируса в городе. В частности, с понедельника, 30 марта, все жители и гости Москвы переводятся на режим самоизоляции. Он отметил, что в течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения этого режима.
По последним данным, в России заразились вирусом более 1,5 тыс. человек, при этом вылечились 64 человека, а умерли — 9.
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