Почти 10,8 тыс человек скончались от COVID-19 в Италии

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В Италии число жертв нового типа коронавируса COVID-19 увеличилось на 756 человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли рассказал, что общее количество погибших пациентов составило 10 779.

Он также добавил, что инфицированными числятся 73 880 итальянцев.

Кроме того, от коронавируса, по данным службы гражданской обороны, излечились всего 13 030 пациентов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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