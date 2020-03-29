Все российские туристы вылетели из ОАЭ

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Последняя группа российских туристов вылетела из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Рейс авиакомпании flydubai вылетел в Москву со 150 гражданами России на борту, говорится в заявлении. Отмечается, что большая часть российских туристов покинула Объединенные Арабские Эмираты 28 марта.

Ранее Арабские Эмираты объявили о закрытии аэропортов в связи с распространением коронавируса нового типа, при этом на территории страны оставались туристы из России.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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