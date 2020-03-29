Собянин: более 1000 человек заражены коронавирусом в Москве

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Число зараженных коронавирусом нового типа в Москве превысило тысячу человек, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом сообщается на сайте главы города.

По словам Собянина, ситуация с распространением коронавируса в Москве «перешла в новую стадию». При этом мэр отметил, что большинство москвичей прислушались к рекомендациям и остались дома.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля с целью снижения скорости распространения эпидемии COVID-19 в стране.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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