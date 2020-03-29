Нарушителя карантина лишили паспорта в Сингапуре

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Власти Сингапура приняли решение о лишении паспорта гражданина страны, нарушившего домашний карантин после возвращения из-за границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление управления иммиграции и контроля республики.

53-летний мужчина вернулся в Сингапур из Индонезии, после чего должен был провести 14 дней в самоизоляции, говорится в заявлении. При этом он нарушил карантин и вновь выехал из страны в Индонезию. Подчеркивается, что при попытке покинуть страну, он был предупрежден о возможных санкциях, однако принял решение о выезде.

Спустя несколько дней мужчина вновь попытался въехать в Сингапур, отметили в управлении. На данный момент принято решение о лишении нарушителя паспорта, дальнейшие санкции в отношении мужчины неизвестны.

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