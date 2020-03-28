Режим ЧП из-за COVID19 введен в Абхазии

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Власти Абхазии приняли решение о введении режима чрезвычайного положения в стране на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Указ о введении режима ЧП на территории Абхазии подписал и.о. главы страны Валерий Бганба.

Так чрезвычайное положение вводится с 28 марта по 20 апреля. Также в стране будут закрыты гостиницы и санатории.

При этом Абхазия оставляет открытой границу с Россией.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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