Режим ЧП из-за COVID19 введен в Абхазии
Власти Абхазии приняли решение о введении режима чрезвычайного положения в стране на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID19. Об этом сообщает РИА «Новости».
Указ о введении режима ЧП на территории Абхазии подписал и.о. главы страны Валерий Бганба.
Так чрезвычайное положение вводится с 28 марта по 20 апреля. Также в стране будут закрыты гостиницы и санатории.
При этом Абхазия оставляет открытой границу с Россией.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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