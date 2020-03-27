Число жертв пожара в Екатеринбурге увеличилось до семи

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При пожаре в жилом доме Екатеринбурге погиб един человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Ранее стало известно о шести погибших.

«Обнаружен седьмой погибший», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что пожарные уже ликвидировали открытое горение в здании.