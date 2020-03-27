NYT: США заняли первое место в мире по случаям COVID-19

США оказались на первом месте в мире по подтвержденным случаям коронавируса нового типа. Об этом пишет газета New York Times, ссылаясь на свои подсчеты статистики в стране.

По данным издания, США в четверг, 26 марта, по числу инфицированных оставили позади Италию и Китай.

Как сообщает газета, в стране уже выявлено 81 321 случай заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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