Совфед рассмотрит закон по мерам борьбы с COVID-19 2 апреля

Совет Федерации проведет заседание, на котором рассмотрит законопроект о мерах борьбы кабмина с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что рассмотрение закона пройдет 2 апреля.

Председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко заявил, что решение о внеочередном заседании было принято после обращения президента России Владимира Путина к гражданам 25 марта.

Он также уточнил, что меры в законе коснутся изменений в бюджете.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Евросоюз может организовать сбор средств на разработку вакцины от коронавируса — МВД России приостанавливает личный прием граждан с 27 марта