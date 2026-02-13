Размер шрифта
Россия обратилась в ОБСЕ из-за притеснения русскоязычных в Латвии

Полянский: РФ обратилась в ОБСЕ из-за нарушения прав русскоязычных в Латвии
Julia Darashkevich/Reuters

Россия официально обратилась к верховному комиссару ОБСЕ по делам национальных меньшинств из-за систематических нарушений прав русского и русскоязычного населения в Латвии. Об этом РИА Новости заявил постпред РФ при организации Дмитрий Полянский.

«Мы уже направили соответствующее обращение, и нам подтвердили, что эта тематика принята во внимание. Аналогичное обращение направили и по делу Александра Гапоненко», — уточнил дипломат.

По словам Полянского, реакция официальной Риги на это обращение была предсказуемой — латвийская сторона стала сразу все опровергать, заявляя, что «никаких нарушений нет, все якобы делается сбалансированно, права не ущемляются и никаких депортаций не происходит».

Дипломат отметил, что Москва рассчитывает на беспристрастный анализ происходящего и признание факта нарушений.

С 1 января 2026 года власти Латвии ввели запрет на изучение русского языка как второго иностранного в местных школах. С этого дня также запретили русскоязычные СМИ и повысили НДС до 21% на продажу книг на русском языке.

Латвийские власти объясняют эту меру созданием единого информационного пространства, весь контент которого должен быть исключительно на латышском или на одном из языков Европейского союза. При этом почти 40% жителей республики разговаривают на русском языке.

Ранее В МИД РФ обвинили Латвию в «лингвоциде» русских.
 
